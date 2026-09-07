Visite commentée de l’église et du clocher de Vazerac, Église Saint-Julien, Vazerac

Informations pratiques

Visite commentée de l’église et du clocher de Vazerac Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Julien Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église Saint-Julien et de son clocher lors d’une visite commentée proposée par la mairie de Vazerac.

L’église est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès. En revanche, la visite du clocher s’effectue par un escalier en pierre et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Église Saint-Julien 1 Place de la Mairie, 82220 Vazerac, France Vazerac 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie L’église appartint, dès les origines, à l’évêque de Cahors. C’était l’une des plus importantes de l’archiprêtré de Nevèges. L’un des évêques de Cahors en fit don, en 1254, au chapitre cathédral qui eut le droit de patronage jusqu’à la Révolution. La façade s’ouvre par un portail de style classique, encadré de pilastre surmonté d’un fronton. Elle est ajourée d’une rose polylobée. La moitié de la façade est occupée par le clocher : tour rectangulaire de deux étages, en retrait et éclairés par des baies en plein cintre. Au flanc nord s’adosse un escalier à vis dont les parties supérieures ont été tronquées mais dont on voit encore la porte de communication avec la tour. L’intérieur présente un vaisseau terminé par un choeur à cinq pans. La nef est bordée de chapelles latérales dont l’arcade présente des dimensions et des moulurations différentes. Les fenêtres ont été presque toutes refaites.

Visite commentée par la Mairie de Vazerac de l’Eglise Saint-Julien et de son clocher.

©ManonBouysset