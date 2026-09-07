Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours et découverte musicale de son orgue, Église Notre-Dame de Bon-Secours, Bois-Colombes

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours et découverte musicale de son orgue 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Bon-Secours Hauts-de-Seine

Accès uniquement sur réservation et limité à 40 personnes par visite. Réservations ouvertes à partir du 7 septembre 2026. Durée de la visite : 1h15 env.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

En juillet 1870, une chapelle, annexe de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes, est ouverte dans le quartier du Bois de Colombes. Plus d’un an après l’indépendance de la ville, en 1897, la chapelle devient église paroissiale. La façade et le clocher, mais également la majorité des vitraux et l’orgue sont les témoins historiques de la première église agrandie et rénovée entre 1924 et 1929. Après une rénovation intérieure de la bâtisse en 2011-2012, l’orgue, construit par le facteur d’orgue Ernest Béasse en 1904, est en cours de restauration.

Une découverte du plus ancien bâtiment public de Bois-Colombes et de son orgue Béasse-Grenzing (restauré et agrandi en 2023-2024) est proposée durant les Journées européennes du patrimoine.

Église Notre-Dame de Bon-Secours 31 rue du Général-Leclerc 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 42 12 75 http://www.paroissessmndbs.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.41.19.83.48. »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/actualites/ »}] SNCF gare de Bois-Colombes, les Vallées et Bécon-les-Bruyères / Bus 167, 178

Visite commentée

L’intérieur de l’église Notre-Dame de Bon-Secours à Bois-Colombes à la fin des années 1920 (Archives municipales de Bois-Colombes)