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Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église de la Nativité, Aix-Villemaur-Palis

dimanche 20 septembre 2026 · Église de la Nativité · Aix-Villemaur-Palis

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église de la Nativité, Aix-Villemaur-Palis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de la Nativité
Adresse
8 Rue Coudrot Michaut, 10160 Aix-Villemaur-Palis, France
Ville
10160 Aix-Villemaur-Palis
Département
Aube

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de la Nativité Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée (ARPA) de l’Eglise Notre-Dame de la Nativité ou de l’Assomption : retour sur les éléments historiques nouveaux apportés par le diagnostic des Architectes des Monuments Historiques.

Église de la Nativité 8 Rue Coudrot Michaut, 10160 Aix-Villemaur-Palis, France Aix-Villemaur-Palis 10160 Le Jard Aube Grand Est
Visite commentée (ARPA) de l’Eglise Notre-Dame de la Nativité ou de l’Assomption : retour sur les éléments historiques nouveaux apportés par le diagnostic des Architectes des Monuments Historiques.

©AdelineToussaintConseil

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