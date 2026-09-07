Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église de la Nativité, Aix-Villemaur-Palis
dimanche 20 septembre 2026 · Église de la Nativité · Aix-Villemaur-Palis
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de la Nativité Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée (ARPA) de l’Eglise Notre-Dame de la Nativité ou de l’Assomption : retour sur les éléments historiques nouveaux apportés par le diagnostic des Architectes des Monuments Historiques.
Église de la Nativité 8 Rue Coudrot Michaut, 10160 Aix-Villemaur-Palis, France Aix-Villemaur-Palis 10160 Le Jard Aube Grand Est
Visite commentée (ARPA) de l’Eglise Notre-Dame de la Nativité ou de l’Assomption : retour sur les éléments historiques nouveaux apportés par le diagnostic des Architectes des Monuments Historiques.
©AdelineToussaintConseil
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