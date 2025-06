Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption – Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc 20 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Vendredi 20 juin 2025 le vendredi de 16h à 17h30.

Du 04/07 au 29/08/2025 Visite guidée le vendredi de 16h à 17h30. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-20

2025-07-04

De son orgue Isnard, à son architecture baroque, en passant par ses tableaux signés des grands peintres provençaux du XVIIe siècle, découvrons ensemble l’église de Lambesc, véritable symbole du « Versailles Aixois » !



Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Restaurée entièrement depuis décembre 2024, cette visite vous propose de découvrir une église remise à neuf ! .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

From its Isnard organ, to its Baroque architecture, to its paintings by the great Provencal painters of the 17th century, let’s discover together the church of Lambesc, a true symbol of the « Versailles of Aix »!



Meet in front of the church.

German :

Von der Isnard-Orgel über die barocke Architektur bis hin zu den Gemälden der großen provenzalischen Maler des 17. Jahrhunderts: Entdecken wir gemeinsam die Kirche von Lambesc, ein echtes Symbol des « Versailles Aixois »!



Wir treffen uns auf dem Vorplatz der Kirche.

Italiano :

Dall’organo Isnard e dall’architettura barocca ai dipinti dei grandi pittori provenzali del XVII secolo, scopriamo insieme la chiesa di Lambesc, vero simbolo della « Versailles di Aix »!



Appuntamento davanti alla chiesa.

Espanol :

Desde su órgano Isnard y su arquitectura barroca hasta sus cuadros de los grandes pintores provenzales del siglo XVII, descubramos juntos la iglesia de Lambesc, auténtico símbolo del « Versalles de Aix »



Encuentro delante de la iglesia.

L’événement Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Lambesc a été mis à jour le 2025-06-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc