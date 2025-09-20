Visite commentée de l’église Notre-Dame des Neiges : histoire, architecture et vitraux d’Arcabas Eglise Notre-Dame des Neiges Huez

Visite commentée de l’église Notre-Dame des Neiges : histoire, architecture et vitraux d’Arcabas Samedi 20 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame des Neiges Isère

Gratuit ; se rendre à l’intérieur de l’église, chemin de la Chapelle, à l’Alpe d’Huez ; à 14h

Marie-Thérèse CLEAU, vice-présidente de l’association gestionnaire de Notre-Dame des Neige, vous invite à porter un regard nouveau sur ce patrimoine contemporain (église inaugurée le 6 décembre 1969) et cet édifice cultuel et culturel remarquable de part son architecture (murs en béton, puits de lumière), son mobilier (autel, orgue en forme de main tendue de J. Guillou) et sa décoration (vitraux de Jean-Marie Pirot, dit « Arcabas », artiste mondialement connu, sont exceptionnels de couleurs, de réalisme et de significations).

Eglise Notre-Dame des Neiges 77, chemin de la Chapelle – 38750 Alpe d’Huez Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 57 88 54 http://www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr/ Une petite chapelle, construite en 1940, plantée au centre de l’Alpe d’Huez, était consacrée au culte marial. Trop petite pour accueillir les nombreux touristes des Jeux olympiques de 1968, le curé Jaap Reuten, Hollandais, imagine le projet d’une nouvelle église et demande en 1960 à Jean Le Boucher et à l’architecte Jean Marol de faire construire une église en forme de tente (représentant celle du patriarche Abraham). De magnifiques vitraux entourent la nef, de forme ovale, représentant la vie de Jésus-Christ d’après l’évangile de saint Marc, réalisés par l’artiste Arcabas. Parking devant l’église

