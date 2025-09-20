Visite commentée de l’église romane du XII siècle de Saint Julien du Serre Eglise Saint Julien du Serre Saint-Julien-du-Serre

Visite commentée de l’église romane du XII siècle de Saint Julien du Serre Eglise Saint Julien du Serre Saint-Julien-du-Serre samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’église romane du XII siècle de Saint Julien du Serre 20 et 21 septembre Eglise Saint Julien du Serre Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées de l’église romane:

La présence d’une église dédiée à Saint Julien de Brioude, martyr auvergnat du IIIe siècle, est antérieure au XIIe siècle.

Dès le XI siècle, l’église de Saint Julien du Serre est une dépendance du prieuré d’Ucel, qui appartient à l’abbaye de Saint Chaffre du Monastier en Haute Loire, près du Puy-en-Velay.

Le vocable de l’église, Saint Julien, permet cependant de penser qu’elle existe déjà depuis plusieurs siècles.

Construite dans le courant du XIIe siècle, elle se composait originairement d’une abside prolongée par une nef. A la jonction du chœur et de la nef s’élevait un simple clocher-mur à double arcade.

De la première église, il ne reste qu’un linteau, peut-être du XI siècle, réutilisé sur la fenêtre sud de l’abside.

Le plan de l’église, comme le type de maçonneries, permet de dater les parties les plus anciennes de la seconde moitié du XII siècle. On remarquera tout particulièrement l’abside. Elle est décorée extérieurement, fait relativement rare, par cinq arcs supportés, soit par des colonnes munies de chapiteaux, soit par des pilastres.

Ce décor tout comme celui de la baie axiale de l’abside, rappelle l’appartenance de l’église à la congrégation de Saint-Chaffre-du Monastier, où l’on observe nombre de partis architecturaux similaires.

Eglise Saint Julien du Serre rue de l’école Saint-Julien-du-Serre 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0687758240

Visites commentées de l’église romane:

© Yves Briens