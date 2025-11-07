Visite commentée de l’église romane, site clunisien Place de l’Eglise Iguerande

Visite commentée de l’église romane, site clunisien

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande Saône-et-Loire

Dans le cadre de la candidature des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO, la commune d’Iguerande vous propose une visite commentée de son église pour en savoir plus sur son histoire et son lien avec Cluny ainsi que son architecture. .

Place de l’Eglise Montée du Bourg Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 micro-folie@iguerande.fr

