Visite commentée de l’église Saint-Andéol La Roche-en-Brenil

Visite commentée de l’église Saint-Andéol La Roche-en-Brenil dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de l’église Saint-Andéol

La Roche-en-Brenil Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Mme Françoise Guerrier, maire de Saint-Andeux, vous propose une visite commentée de l’église Saint-Andéol.

Église dédiée à Saint-Andéol, édifiée au XVIe siècle, remarquable par sa tour à toit pyramidal dominant le village. Elle adopte un plan en croix latine avec chœur, nef et deux chapelles. Son beffroi du XVIe abrite trois cloches, refondues en 1893, portant les noms de leurs parrains et marraines. Pour préserver le patrimoine naturel, des abat-sons ont été

posés en 2009 pour évacuer les pigeons, tout en maintenant l’accueil des chauves-souris et des chouettes grâce à un nichoir installé dans le clocher.

Gratuit sans inscriptions. .

La Roche-en-Brenil 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 78 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée de l’église Saint-Andéol La Roche-en-Brenil a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Saulieu Morvan