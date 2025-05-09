VISITE COMMENTEE DE L’EGLISE SAINT ANDRE DE RIEUSSEC Avène

VISITE COMMENTEE DE L’EGLISE SAINT ANDRE DE RIEUSSEC

D163 route de Servies Avène Hérault

Début : 2025-05-09

fin : 2025-10-03

2025-05-09 2025-06-20 2025-07-11 2025-08-01 2025-08-22 2025-09-12 2025-10-03 2025-10-24

Visite commentée de l’Eglise romande de Saint André de Rieussec à Avène.

Rendez vous à 15h30 sur le parvis de l’office de tourisme d’Avène ou bien à 15h45 sur place.

Visite commentée de l'Eglise romande de Saint André de Rieussec à Avène. Tarif 3€ adulte, gratuit enfant. Inscriptions à l'Office de Tourisme Grand Orb Bureau d'Avène

Rendez vous à 15h30 sur le parvis de l’office de tourisme d’Avène ou bien à 15h45 sur place. .

D163 route de Servies Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

Guided tour of the Eglise romande de Saint André de Rieussec in Avène.

Meet at 3.30pm in front of the Avène tourist office or at 3.45pm on site.

German :

Kommentierte Besichtigung der Eglise romande de Saint André de Rieussec in Avène.

Treffpunkt: 15:30 Uhr auf dem Vorplatz des Tourismusbüros von Avène oder 15:45 Uhr vor Ort.

Italiano :

Visita guidata alla chiesa romanica di Saint André de Rieussec ad Avène.

Appuntamento alle 15.30 davanti all’ufficio del turismo di Avène o alle 15.45 sul posto.

Espanol :

Visita guiada a la iglesia románica de Saint André de Rieussec en Avène.

Cita a las 15:30 frente a la oficina de turismo de Avène o a las 15:45 in situ.

