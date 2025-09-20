Visite commentée de l’église Saint-Barthélémy Église Saint-Barthelemy Lupiac

Visite commentée de l’église Saint-Barthélémy 20 et 21 septembre Église Saint-Barthelemy Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

⛪ Visite guidée de l’église Saint-Barthélémy

Avec l’association « Au Fil du Temps »

Partez à la découverte de l’église Saint-Barthélémy, joyau du patrimoine local, accompagnés par les bénévoles passionnés de l’association « Au Fil du Temps ».

Laissez-vous guider à travers son histoire, son architecture et les traces de la vie religieuse qui ont marqué ce lieu au fil des siècles.

Église Saint-Barthelemy 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie C’est à la suite d’une visite pastorale de Monseigneur Lacroix d’Azolette, le 4 juillet 1846, que fut décidée la construction de la nouvelle église, sur l’emplacement de l’ancienne devenue trop petite et en mauvais état.

Cette église à trois nefs est intéressante par son architecture, son arc triomphal, et l’ornementation de son sanctuaire. Ses vitraux représentent saint André, saint Barthélemy, saint Orens et saint Michel. On remarque le clocher en belles pierres d’Angoulême.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée D’Artagnan