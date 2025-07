Visite commentée de l’église Saint Blaise Chareil-Cintrat

Visite commentée de l’église Saint Blaise Chareil-Cintrat dimanche 13 juillet 2025.

Visite commentée de l’église Saint Blaise

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Le Château de Chareil-Cintrat, en partenariat avec la Route Historique des Châteaux d’Auvergne, propose une visite commentée de l’église Saint-Blaise. Ce joyau de l’Art roman (XIe siècle) a été modifié au fil des siècles

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

English :

Château de Chareil-Cintrat, in partnership with the Route Historique des Châteaux d’Auvergne, offers a guided tour of the church of Saint-Blaise. This jewel of Romanesque art (11th century) has been modified over the centuries

German :

Das Château de Chareil-Cintrat bietet in Zusammenarbeit mit der Route Historique des Châteaux d’Auvergne eine kommentierte Besichtigung der Kirche Saint-Blaise an. Dieses Juwel der romanischen Kunst (11. Jahrhundert) wurde im Laufe der Jahrhunderte verändert

Italiano :

Il Castello di Chareil-Cintrat, in collaborazione con la Route Historique des Châteaux d’Auvergne, propone una visita guidata alla chiesa di Saint-Blaise. Questo gioiello dell’arte romanica (XI secolo) è stato modificato nel corso dei secoli

Espanol :

El castillo de Chareil-Cintrat, en colaboración con la Route Historique des Châteaux d’Auvergne, ofrece una visita guiada a la iglesia de Saint-Blaise. Esta joya del arte románico (siglo XI) ha sido modificada a lo largo de los siglos

