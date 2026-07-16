Visite commentée de l’église Saint-Christophe & de l’ancienne Horloge restaurée à Labastide-du-Temple, Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple, Labastide-du-Temple
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple · Labastide-du-Temple
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Christophe & de l’ancienne Horloge restaurée à Labastide-du-Temple Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Rendez-vous à 10h à l’église Saint-Christophe de Labastide-du-Temple.
M. Rolland Colombie vous proposera une visite commentée de l’édifice et vous présentera l’histoire de son ancienne horloge, récemment rénovée.
Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple 1 Rue du Presbytère, 82100 Labastide-du-Temple Labastide-du-Temple 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie
Rendez-vous à 10h à l’Église Saint-Christophe de Labstide-du-Temple pour une visite commentée par M. Rolland Colombie qui vous présentera l’histoire de l’ancienne horloge rénovée.
©MairieLabastide-du-Temple