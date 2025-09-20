Visite commentée de l’église Saint-Christophe Église Saint-Christophe Momères

Visite commentée de l’église Saint-Christophe 20 et 21 septembre Église Saint-Christophe Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

L’église Saint-Christophe de Momères, des liens avec Lourdes et Fontevraud

Les Journées Européennes du Patrimoine permettent de découvrir des lieux familiers dont l’histoire reste méconnue. C’est le cas de l’église de Momères, au passé lié à la célèbre Abbaye de Fontevraud et aux Apparitions de Lourdes. Bernadette Soubirous est venue y prier. Monseigneur Peyramale, enfant de Momères et curé de Lourdes lors des Apparitions de 1858, y a été baptisé.

L’influence fontevriste

Momères a des liens singuliers avec l’un des plus grands monastères de France, l’Abbaye bénédictine de Fontevraud, en Anjou, dont les prieures étaient de sang royal. Les « Dames de Momères » appartenaient à cet ordre puissant. Elles ont marqué l’histoire locale, détenant le titre de seigneurs du lieu.

Leur prieuré a disparu, mais l’église conserve de magnifiques témoignages de cette époque prestigieuse : bénitiers de marbre, sculptures, bas-reliefs et autels baroques d’une grande finesse. Le bâtiment a été détruit plusieurs fois et remanié au fil du temps, reflétant différentes époques : de sa reconstruction sous Louis XVIII, de son embellissement au sortir du Second Empire, à sa transformation due aux influences modernistes du XXe siècle.

Des liens avec Lourdes

Cette église a accueilli Bernadette Soubirous, qui avait de la famille proche à Momères. Elle y a prié quotidiennement pendant sept semaines avant son départ pour Nevers : « les semaines les plus heureuses de sa vie ».

L’église Saint-Christophe est aussi le lieu où fut baptisé, où a été enfant de chœur et où a souvent célébré l’Abbé Marie-Dominique Peyramale, dont la maison natale voisine est devenue la mairie.

Fraîchement restaurées, les remarquables fresques du chœur incarnant les Douze Apôtres viennent de retrouver toute leur splendeur. Elles méritent votre visite !

L'église Saint-Christophe (et Saint-Jacques) de Momères est un lieu d'histoire ou s'entremêlent plusieurs siècles de vie monastique et religieuse, du prieuré des Dames de Fontevrault installé sur les rives de l'Adour, dès le XIIIe siècle, disparu au moment des guerres de religion et de la Révolution française, au mobilier du XIX et du XXe siècle. Une statue de la Vierge en bois dorée devant laquelle venait prier la jeune Bernadette Soubirous dont une partie de la famille résidait à Momères, des fonts baptismaux ou fut baptisé Marie-Dominique Peyramale, futur curé de Lourdes, un sol en pierre de Lourdes et des bénitiers en marbre de Campan… Dans le chœur des fresques d'une qualité picturale exceptionnelle représentant les apôtres et divers témoignages de l'art et des traditions bigourdanes…

© AM Mailhes Chavanon