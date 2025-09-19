Visite commentée de l’église Saint-Crépin Église Saint-Crépin Château-Thierry

Visite commentée de l’église Saint-Crépin Vendredi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Crépin Aisne

Visite gratuite

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

L’année 2025 est marquée par les célébrations anniversaires des 500 Ans de la reconstruction de l’église Saint-Crépin. Fraîchement restaurée, l’église fait l’objet d’une attention particulière au cours des Journées Européennes du Patrimoine 2025. La Direction du Patrimoine de Château-Thierry vous propose une visite commentée de l’édifice.

Église Saint-Crépin Rue de la Madeleine, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France L’église Saint-Crépin est reconstruite entre les XVe et XVIe siècle, sur l’emplacement d’un édifice religieux attesté au XIIe siècle et probablement en place dès l’époque carolingienne. Jean de La Fontaine y est baptisé en 1621. L’édifice est classé Monument Historique. En 2025, la ville de Château-Thierry célèbre les 500 Ans de la reconstruction de l’église. Parking place Jean Moulin et accès piéton via la Montée Saint-Crépin.

Direction du Patrimoine, ville de Château-Thierry