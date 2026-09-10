Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales, Eglise Saint-Firmin de Francoulès, Francoulès
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Firmin de Francoulès · Francoulès
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Firmin de Francoulès Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Venez (re)découvrir l’église Saint-Firmin de Francoulès et admirer ses exceptionnelles peintures murales.
Eglise Saint-Firmin de Francoulès 46090 Francoulès Francoulès 46090 Lot Occitanie
Venez (re)découvrir l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales exceptionnelles.
© R. Despature, Grand Cahors