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Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales, Eglise Saint-Firmin de Francoulès, Francoulès

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Firmin de Francoulès · Francoulès

Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales, Eglise Saint-Firmin de Francoulès, Francoulès

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Firmin de Francoulès
Adresse
46090 Francoulès
Ville
46090 Francoulès
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée de l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Saint-Firmin de Francoulès Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Venez (re)découvrir l’église Saint-Firmin de Francoulès et admirer ses exceptionnelles peintures murales.

Eglise Saint-Firmin de Francoulès 46090 Francoulès Francoulès 46090 Lot Occitanie
Venez (re)découvrir l’église Saint-Firmin de Francoulès et ses peintures murales exceptionnelles.

© R. Despature, Grand Cahors