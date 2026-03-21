Visite commentée de l’église Saint-Fridolin, Eglise Saint-Fridolin, Mulhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Fridolin · Mulhouse
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Fridolin Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Fridolin Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Venez admirer et comprendre une église de style baroque construite au tout début du XXe siècle qui s’inspire de celle de Bad-Säckingen en Allemagne, en compagnie d’une guide-conférencier de la Maison du Patrimoine.
Eglise Saint-Fridolin 66, rue des Pins 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est Église de style baroque édifiée entre 1903 et 1906 (sur le modèle de l’église de Bad Säckingen en Allemagne), grâce au don d’une paroissienne, Mme Rogg-Haas. parking
Venez admirer et comprendre une église de style baroque construite au tout début du XXe siècle qui s’inspire de celle de Bad-Säckingen en Allemagne, en compagnie d’une guide-conférencier de la Maison…
©Ville de Mulhouse
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