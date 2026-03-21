Visite commentée de l’église Saint-Fridolin, Eglise Saint-Fridolin, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Fridolin Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Fridolin Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Venez admirer et comprendre une église de style baroque construite au tout début du XXe siècle qui s’inspire de celle de Bad-Säckingen en Allemagne, en compagnie d’une guide-conférencier de la Maison du Patrimoine.

Eglise Saint-Fridolin 66, rue des Pins 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est Église de style baroque édifiée entre 1903 et 1906 (sur le modèle de l’église de Bad Säckingen en Allemagne), grâce au don d’une paroissienne, Mme Rogg-Haas. parking

Venez admirer et comprendre une église de style baroque construite au tout début du XXe siècle qui s’inspire de celle de Bad-Säckingen en Allemagne, en compagnie d’une guide-conférencier de la Maison…

©Ville de Mulhouse