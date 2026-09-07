Visite commentée de l’église Saint-Germain de Chevilly, Association Chevilly-Histoire, Chevilly

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Germain de Chevilly Dimanche 20 septembre, 15h00 Association Chevilly-Histoire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Germain de Chevilly, proposée par l’association Chevilly-Histoire.

Au programme : l’histoire du village et de son église, son architecture extérieure, sa décoration intérieure (vitraux, statues, …)

puis, à 16 heures, à l’église de Chevilly : Conférence « 22 églises – 22 trésors » (thème : les églises autour des cantons de Patay et Artenay)

Association Chevilly-Histoire 12 impasse des tilleuls Chevilly 45520 Loiret Centre-Val de Loire 07-68-67-56-02 http://www.chevilly-histoire.fr Eglise de Chevilly, seule église du Loiret de style néo-classique. Visite commentée le dimanche 20 septembre 2026 à 15h (1 heure) + conférence à 16h sur les 22 églises de la Beauce loirétaine Parking à côté de l’église

Visite commentée de l’église Saint-Germain de Chevilly, proposée par l’association Chevilly-Histoire.

© Chevilly-Histoire