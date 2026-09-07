Visite commentée de l’Église Saint Germain de Cogny, Eglise Saint-Germain, Cogny

Informations pratiques

Visite commentée de l’Église Saint Germain de Cogny 19 et 20 septembre Eglise Saint-Germain Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église datant du 19 ème siècle et de style néogothique. Elle présente un christ et une chaire, inscrits au patrimoine des monuments historiques, ainsi que de magnifiques vitraux.

Des documents seront présentés et certains mis à disposition du public.

Eglise Saint-Germain 348 rue Mont Saint Guibert 69640 Cogny Cogny 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474673055 http://https.//cogny-beaujolais.fr Construite au 19 ème siècle cette église de style néogothique possède un tympan et des vitraux remarquables ainsi qu’un Christ et une chaire inscrits à l’inventaire des monuments historiques .Elle succède à une ancienne église du 13ème siècle dont il ne reste que des colonnes et chapiteaux présentés sur la place contigüe. Lieu accessible en fauteuil ; parkings à proximité.

Visite commentée de l’église datant du 19 ème siècle et de style néogothique. Elle présente un christ et une chaire, inscrits au patrimoine des monuments historiques, ainsi que de magnifiques Des à…

©Commune de Cogny