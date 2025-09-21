Visite commentée de l’église Saint-Hippolyte Église Saint-Hippolyte Bonnay

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée d’un ancien doyenné de l’abbaye de Cluny, site fortifié.

La visite vous fera découvrir l’histoire de ce site, du Xe siècle à nos jours, l’organisation et le rôle économique du réseau des doyennés autour de l’abbaye de Cluny et vous permettra d’appréhender certains détails de l’architecture et de la fortification de l’église.

On vous présentera aussi les aménagements réalisés lors des derniers chantiers : réfection des toitures en laves du chevet, ouverture de la porte nord, réfection de l’arc de l’enfeu et de l’encadrement en pierre de taille des baies de la nef.

Ces visites de 45 minutes sont organisées par l’association Le Renouveau de Saint-Hippolyte, dont l’objet est la sauvegarde, l’animation et la promotion du site.

Les départ de visites sont prévus toutes les heures : 14h, 15h, 16h et 17h.

Découvrez l’église vue du ciel, dans une vidéo extraite de l’émission Des racines et des ailes : https://www.youtube.com/watch?v=CSdDiAwEtNEhttps://www.youtube.com/watch?v=CSdDiAwEtNE

Église Saint-Hippolyte Hameau Saint-Hippolyte 71460 Bonnay-Saint-Ythaire Bonnay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté http://www.saint-hippolyte-71.org

Saint-Hippolyte se situe entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, à 20 km au nord de Cluny.

L’église romane, datée de la fin du XIe siècle, a été érigée par l’abbaye de Cluny sur un ancien lieu de pèlerinage, à la place d’une modeste église donnée par un seigneur d’Uxelles-Brancion pour le salut de son âme.

Autour de l’église s’étendait un doyenné de l’abbaye de Cluny, vaste exploitation agricole, dirigée par quelques moines, dont un « doyen », et chargée d’alimenter l’abbaye en céréales, vin, bois, etc.

Saint-Hippolyte est candidat à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial « Cluny et les sites clunisiens européens ».

Au XIIIe siècle, le bâtiment était un doyenné fortifié : le clocher a été englobé dans un grand massif rectangulaire faisant office de donjon et des fortifications ont été construits sur les bas-côtés.

Le toit de la nef s’est écroulé et l’église est partiellement ruinée depuis le XVe siècle, mais les parties subsistantes sont impressionnantes.

Pour préserver le bâtiment, des chantiers de restauration « Rempart » sont organisés annuellement.

© Bruno Garrigue