Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste Annot Annot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste par Jean-Louis Damon, association de Défense du Patrimoine Communal d’Annot.
RDV devant l’église
Accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal à Annot
04 92 83 23 03 – https://www.annot.com/
annot@verdontourisme.com
