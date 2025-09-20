VISITE COMMENTÉE DE L’ÉGLISE SAINT JULIEN ET SAINTE BASILISSE Rue de l’Église Torreilles

Rue de l'Église Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association pour la gestion du patrimoine de Torreilles organise une visite commentée de l’église.

Rue de l’Église Eglise Saint Julien et Sainte Basilisse Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10

English :

As part of the European Heritage Days, the Torreilles Heritage Management Association is organizing a guided tour of the church.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals organisiert die Association pour la gestion du patrimoine de Torreilles eine kommentierte Besichtigung der Kirche.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Associazione per la Gestione del Patrimonio di Torreilles organizza una visita guidata della chiesa.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Asociación de Gestión del Patrimonio de Torreilles organiza una visita guiada a la iglesia.

