Visite commentée de l’église Saint Laurent d’Aiton Église Saint Laurent d’Aiton Aiton

Visite commentée de l’église Saint Laurent d’Aiton Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint Laurent d’Aiton Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une église de village, riche de son histoire, vous accueille…

Église Saint Laurent d’Aiton 124 route du Villard 73220 Aiton Aiton 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0695603548 L’église Saint Laurent d’Aiton du diocèse de Maurienne, reconstruite sur le site actuel en 1700, dédiée à Saint Laurent martyr, est remarquable par ses toiles peintes (dont celle du maître autel attribuée à Pietro da Cortone) et par la sépulture du Cardinal Jean de Ségovie (prélat moyenâgeux célèbre pour ses travaux sur le Concile de Bâle, l’Immaculée Conception de la Vierge et la 1ère traduction du Coran en latin et en espagnol). Une première tranche de restauration s’est achevée au printemps 2025. Accès par tous moyens privés

Gare SNCF à 5 kms (Val d’Arc)

Journées européennes du patrimoine 2025

Christian Etellin