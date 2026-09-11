Visite commentée de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Panjas

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Laurent Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Laurent Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association de sauvegarde du patrimoine de Panjas vous donne rendez-vous à l’église Saint-Laurent à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez d’une visite commentée pour découvrir l’histoire et les richesses patrimoniales de cet édifice.

Église Saint-Laurent Panjas Panjas 32110 Gers Occitanie Ancien castelnau mentionné dès le XIe siècle. L’église est en partie romane (11e-XIIe siècle). La nef à quatre travées et les huit chapelles latérales voûtées d’ogives dans le style gothique méridional sont édifiées au XVe siècle. A l’intérieur, le choeur roman comporte des peintures murales de la fin du XIIIe siècle (coupole, arcatures et murs) , semblant être l’oeuvre d’un atelier venu du nord de la France. En 1892 Marcelin Labedan effectue d’importants repeints. Le 4 avril 1980 le clocher octogonal d’origine s’effondre. Il est reconstruit à une faible distance du chevet roman.

Visite commentée

©association de sauvegarde du patrimoine de Panjas