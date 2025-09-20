Visite commentée de l’église Saint-Léger de Delle, de son orgue et de ses cloches Église Saint-Léger Delle

Visite commentée de l’église Saint-Léger de Delle, de son orgue et de ses cloches Samedi 20 septembre, 14h30 Église Saint-Léger Territoire-de-Belfort

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Les Amis de l’Orgue vous proposent une visite libre ou commentée de l’église Saint-Léger de Delle, de son orgue et de ses cloches.

Église Saint-Léger Rue de l’Église, 90100 Delle Delle 90100 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Places de parking à proximité.

© Ville de Delle