Visite commentée de l'Église Saint-Maclou Église Saint-Maclou Conflans-Sainte-Honorine

Entrée libre

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:40:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:40:00

L’association Conflans à travers les âges (CATLA) proposera de découvrir l’histoire de l’église, ses richesses patrimoniales ainsi que les derniers travaux effectués, révélant au public les traces de son passé.

Église Saint-Maclou 27 Rue Louis Mariano Doittau, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Romagné – Renouveau Yvelines Île-de-France Clocher du XIIe siècle, nef probablement du XIIe siècle et fortement remaniée, choeur de la seconde moitié du XVe siècle. Restauration durant la seconde moitié du XIXe siècle : tribune d’orgues (1857) , vitraux (1866) , bas-côté nord (1874) , porche néogothique (1874). Peinture du choeur vers 1860. Clocher reconstruit en 1927 après la foudre de 1926. Châsse contenant les reliques de Sainte-Honorine conservée depuis le IXe siècle à l’intérieur de l’église.

© Tanguy Beurdeley