Visite commentée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin L’Isle-sur-Serein

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).

Église Saint-Martin 17 place de la Fontaine, 89440 L’Isle-sur-Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette église de style toscan, construite en 1837, est inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments historiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Patrimoine Islien