Visite commentée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin L’Isle-sur-Serein
Visite commentée de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin L’Isle-sur-Serein samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée de l’église Saint-Martin 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin de L’Isle-sur-Serein lors d’une visite commentée par l’association Les Amis du Patrimoine Islien (API).
Église Saint-Martin 17 place de la Fontaine, 89440 L’Isle-sur-Serein L’Isle-sur-Serein 89440 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Cette église de style toscan, construite en 1837, est inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments historiques.
Journées européennes du patrimoine 2025
© Patrimoine Islien