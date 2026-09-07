Visite commentée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Orignac

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Hautes-Pyrénées

Visite gratuite sans condition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Face aux Pyrénées l’église Saint Martin et le cimetière qui l’entoure sont situés sur une motte couronnée d’un mur circulaire. Cette disposition a fait penser qu’à l’origine il y avait là un enclos défensif (XII-XIIIème siècles). Tel un donjon le haut clocher, visible de loin, se termine par une chambre des cloches à encorbellement à cinq clochetons.

L’église elle-même date des XVIème-XVIIéme siècles. A l’intérieur on peut voir des statues du XVIIème siècle en bois doré et polychrome subsistant d’un retable disparu. Le maître-autel et son tabernacle baroques sont l’œuvre d’un sculpteur bigourdan du XVIIIème siècle, Marc Ferrère, et le baldaquin celle de son fils Dominique. Au plafond du chœur une magnifique peinture monumentale du XVIIIème siècle couvre presque toute la largeur de l’église. Dans la nef, quatre grands tableaux reprenant des œuvres de peintres célèbres du XVIIème siècle: Louis de Boullongne, Jean-Baptiste Jouvenet, Pierre Mignard, Guido Reni. L’autel, le tabernacle et le baldaquin sont classés monuments historiques, l’église est inscrite monument historique.

La visite est libre ou peut être commentée par des bénévoles passionnés d’art baroque.

Église Saint-Martin Place Deras Lacas, 65200 Orignac Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 91 61 28 https://pyrenees-patrimoinebaroque.a3w.fr L’église Saint-Martin, bâtie sur une butte, domine le centre d’Orignac. L’église elle-même, dans sa forme actuelle, peut dater des XVe ou XVIe siècles. Le clocher, haute tour carrée surmontée d’une toiture à cinq clochetons, est bâti contre le pignon ouest. Vers la fin du XVIIIe siècle, l’édifice est profondément remanié.

Lors de la Révolution française, des boiseries de Marc et Dominique Férrère sont transportées dans l’église. Parking en face de l’église.

Face aux Pyrénées l’église Saint Martin et le cimetière qui l’entoure sont situés sur une motte couronnée d’un mur circulaire. Cette disposition a fait penser qu’à l’origine il y avait là un enclos à…

© Antoine Torres