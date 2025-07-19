Visite commentée de l’église Saint-Maurice de Pélissanne Place Eric Croux Pélissanne

Samedi 23 août 2025 de 9h30 à 11h.

Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 11h30.

Samedi 25 octobre 2025 de 10h à 11h30.

Samedi 15 novembre 2025 de 10h à 11h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice Pélissanne Bouches-du-Rhône

Le temps d’une visite, découvrez l’histoire de l’église Saint-Maurice de Pélissanne et les œuvres qui la décorent.

Laissez vous conter l’histoire de cet édifice et de son décor.

L’actuelle église paroissiale Saint-Maurice, fut érigée au début du 19e siècle à l’emplacement de l’ancienne église dont l’accès fut interdit dès 1806 pour cause de risque d’effondrement.

L’édifice massif rappelle les temples antiques et sa façade principale sobre contraste avec la richesse de son intérieur tableaux, trompe l’œil, sculptures.

Le joyau de l’église reste le triptyque de l’autel St Roch, œuvre sur bois de la fin du 15è siècle, classée Monument Historique. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

Discover the history of Pélissanne’s Saint-Maurice church and the works of art that decorate it.

German :

Entdecken Sie während eines Besuchs die Geschichte der Kirche Saint-Maurice in Pélissanne und die Werke, die sie schmücken.

Italiano :

Fate un giro e scoprite la storia della chiesa di Saint-Maurice a Pélissanne e le opere d’arte che la decorano.

Espanol :

Haga un recorrido y descubra la historia de la iglesia de Saint-Maurice de Pélissanne y las obras de arte que la decoran.

