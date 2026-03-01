Visite commentée de l’église Saint-Maurice de Pélissanne Place Eric Croux Pélissanne

Visite commentée de l’église Saint-Maurice de Pélissanne

Samedi 14 mars 2026 de 10h à 11h.

Samedi 25 avril 2026 de 10h à 11h.

Samedi 23 mai 2026 de 9h30 à 10h30.

Samedi 27 juin 2026 de 10h à 11h.

Samedi 25 juillet 2026 de 10h à 11h.

Samedi 29 août 2026 de 10h à 11h.

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 11h.

Samedi 24 octobre 2026 de 10h à 11h.

Samedi 14 novembre 2026 de 10h à 11h. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice Pélissanne Bouches-du-Rhône

Le temps d’une visite, découvrez l’histoire de l’église Saint-Maurice de Pélissanne et les œuvres qui la décorent.

Laissez vous conter l’histoire de cet édifice et de son décor.

L’actuelle église paroissiale Saint-Maurice, fut érigée au début du 19e siècle à l’emplacement de l’ancienne église dont l’accès fut interdit dès 1806 pour cause de risque d’effondrement.

L’édifice massif rappelle les temples antiques et sa façade principale sobre contraste avec la richesse de son intérieur tableaux, trompe l’œil, sculptures.

Le joyau de l’église reste le triptyque de l’autel St Roch, œuvre sur bois de la fin du 15è siècle, classée Monument Historique. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

During this visit, discover saint-Maurice church’s history and its works of art.

