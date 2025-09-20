Visite commentée de l’église Saint-Michel de Rouviac Église Saint-Michel de Rouviac Nant

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite commentée — Église Saint-Michel de Rouviac

Située à 3 km de Nant, en direction de Saint-Jean-du-Bruel, cette église vous ouvre ses portes pour une visite commentée à la découverte de son histoire et de son architecture.

Église Saint-Michel de Rouviac St Michel, 12230 Nant, France Nant 12230 Aveyron Occitanie La première mention de l’église remonte à 1135, dans une bulle érigeant le prieuré en abbaye bénédictine. Après avoir été mise à mal par les Routiers, l’église est reprise au XVe siècle dans ses parties hautes. Elle est constituée d’une nef de trois travées. Le chevet, polygonal à l’origine, devient plat au XVe siècle. A l’intérieur, la voûte a été refaite en tuf à la même époque. Elle est faite d’ogives dans le chœur, au-dessus d’un dispositif d’arcatures romanes. Le clocher-tour d’origine devait être bâti sur l’arc triomphal, mais a été remplacé au XVIIe siècle par une tourelle. L’édifice appartient, par son plan et la sculpture de ses chapiteaux, au groupe des églises romanes de la Dourbie.

© Association Les Amis de l’église de Saint-Michel de Rouviac