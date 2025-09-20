Visite commentée de l’église Saint-Ouen / Les Iffs Église Saint-Ouen Les Iffs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’église St Ouen des Iffs avec ses magnifiques vitraux du 15ème siècle, Architecte célébre Arthur Regnault.

Église Saint-Ouen 24 Le Bout du Bois, 35630 Les Iffs, France Les Iffs 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne Edifice bâti au milieu du XVe siècle, de plan en croix lorraine, formé par les transepts et l’adjonction près du sanctuaire de deux chapelles. La nef et les deux transepts sont voûtés en bardeaux sur une charpente remaniée, mais conforme à celle d’origine. A la fin du XVe siècle, la nef est allongée et la nouvelle partie couverte d’une voûte d’arêtes à nervures diagonales et liernes. Un porche a été adossé au nouveau pignon. Le clocher actuel a été bâti, sur ce pignon, à la fin du XIXe siècle, selon la tradition des clochers bretons de la fin de l’époque gothique. Certains corbeaux sont sculptés de têtes de grotesques (singes, babouins). Les fenêtres sont à remplages flamboyants, et certaines sont garnies de vitraux du XVIe siècle.

libre