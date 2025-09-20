Visite commentée de l’église Saint-Valier Eglise Saint-Valier Saint-Girons

Participation libre. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

⛪ Visite commentée de l’église Saint-Valier

Partez à la découverte de l’église Saint-Valier, un édifice au patrimoine remarquable, lors d’une visite commentée mêlant histoire, architecture et art sacré.

Vous découvrirez :

Son histoire, intimement liée à celle du village et de la vie religieuse locale ;

Son bâti, dont un magnifique portail roman témoignant de ses origines médiévales ;

Son mobilier, notamment un retable du XVIIᵉ siècle richement orné, ainsi que des peintures du XIXᵉ siècle signées François Pedoya, artiste reconnu dans la région.

Une visite captivante pour mieux comprendre l’évolution de l’art religieux et l’importance patrimoniale de ce lieu de culte.

Eglise Saint-Valier Boulevard Peyrevidal, 09200 St-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie 06 51 73 91 414 http://patrimoineencouserans.wordpress.com L’église commence à être citée en 1138 en tant que prieuré rattaché à l’abbaye bénédictine de Notre-Dame d’Alet.

C’est une église composite puisqu’elle répond à plusieurs campagnes de construction : XIIe, XVe, XVIe et XIXe s. Ce qui nous reste du XIIe, et donc de la période romane est peu de choses, mais la partie visible est remarquable : le portail Nord, un véritable « livre ouvert » est classé au titre des Monuments historiques. Le retable du XVIIIe siècle et les chapelles latérales sont tout à fait remarquables. Présence de parking devant l’église.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Latge Robert