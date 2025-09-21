Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long

Eglise Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 15:00:00

Dans le cadre des journées du Patrimoine, visite commentée avec Denis Thoumas à 15 heures , entrée libre.

Eglise Sainte Anne d’Anglesqueville-la-bras-long. .

Eglise Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie amis.albl@orange.fr

