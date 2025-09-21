Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long
Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long dimanche 21 septembre 2025.
Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne
Eglise Anglesqueville-la-Bras-Long Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des journées du Patrimoine, visite commentée avec Denis Thoumas à 15 heures , entrée libre.
Eglise Sainte Anne d’Anglesqueville-la-bras-long. .
Eglise Anglesqueville-la-Bras-Long 76740 Seine-Maritime Normandie amis.albl@orange.fr
English : Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite commentée de l’Eglise Sainte Anne Anglesqueville-la-Bras-Long a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre