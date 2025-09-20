Visite commentée de l’église Sainte-Croix Eglise Sainte-Croix Vitré

Visite commentée de l’église Sainte-Croix 20 et 21 septembre Eglise Sainte-Croix Ille-et-Vilaine

Eglise ouverte de 10h à 18h, départ tous les 45 minutes.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entrez dans cette église édifiée à l’emplacement du premier château de Vitré. Reconstruite vers 1820, l’église conserve un choeur du 17e siècle et du mobilier classé au titre des Monuments Historiques. Moins connue que ses voisines, Notre-Dame et Saint Martin, elle donne son nom au quartier de la ville.

Eglise Sainte-Croix rue Sainte-Croix 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299750454 Située le long de la ligne de chemin de fer, cette église est édifiée à l’emplacement du premier château de Vitré construit vers l’an Mil par le baron Riwallon-le-Vicaire. Reconstruite dans les années 1820, l’église n’en conserve pas moins son chœur du XVIIe siècle et son remarquable mobilier, dont ses autels monumentaux protégés au titre des Monuments historiques. Moins connue que Notre-Dame ou Saint-Martin, elle lègue son nom à ce quartier de la ville.

