Visite commentée de l’église Sainte-Marie-Madeleine Église Sainte-Marie-Madeleine Carlucet

Visite commentée de l'église Sainte-Marie-Madeleine 20 et 21 septembre

Gratuit. Informations au 0627320924

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite guidée — Église Sainte-Marie-Madeleine

Suivez le guide à la découverte des joyaux de l’église Sainte‑Marie‑Madeleine : un patrimoine remarquable à ne pas manquer !

Église Sainte-Marie-Madeleine 46500 Carlucet Carlucet 46500 Lot Occitanie

La première mention connue de la paroisse se trouve dans un acte de 1169 du cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Aubazine, dont elle dépend.

L’église consacrée à Sainte Marie-Madeleine, elle, est, à l’origine, très certainement la chapelle du château. Une porte de communication est encore visible dans la tribune située au-dessus de l’entrée actuelle aujourd’hui murée, elle donnait accès à la tribune ouest à partir du bâtiment accolé au sud de l’église.

Les vitraux sont attribués à Victor Gesta, peintre-verrier français, fondateur de la manufacture de vitraux à Toulouse qui porte son nom.

Lors de travaux d'entretien en janvier 1984, on découvrit fortuitement des fresques sous une couche de chaux et de badigeon (la couche de chaux pourrait remonter à une épidémie de peste). Elles furent mises à jour en 1987.

