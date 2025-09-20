Visite commentée de l’église Sainte-Marthe Collégiale royale Sainte-Marthe Tarascon

Mme Clothilde Hébrard propose une visite guidée de l’église Sainte-Marthe, permettant de découvrir son histoire, son lien avec Sainte Marthe et sa crypte.

Avec l’Association les Amis de la Collégiale – Confrérie de Sainte-Marthe

Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr

JF Galeron