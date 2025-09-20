Visite commentée de l’Église Sainte Thérèse Église Sainte Thérèse Gagny

Visite commentée de l’Église Sainte Thérèse Église Sainte Thérèse Gagny samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’Église Sainte Thérèse Samedi 20 septembre, 15h00 Église Sainte Thérèse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Histoire de sa construction pour les habitants du Chénay, de son implantation au début du XXe siècle et observation des éléments remarquables de son architecture.

Par Christian Fonnet.

Église Sainte Thérèse 28 rue Georges Douret Gagny Gagny 93220 Le Chénay Seine-Saint-Denis Île-de-France

Histoire de sa construction pour les habitants du Chénay, de son implantation au début du XXe siècle et observation des éléments remarquables de son architecture.

© Service de communication – Ville de Gagny