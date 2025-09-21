Visite commentée de l’église St Leu St Gilles de Bagnolet Église Saint-Leu-Saint-Gilles Bagnolet

Visite commentée de l’église St Leu St Gilles de Bagnolet Église Saint-Leu-Saint-Gilles Bagnolet dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de l’église St Leu St Gilles de Bagnolet Dimanche 21 septembre, 15h30 Église Saint-Leu-Saint-Gilles Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite commentée sur le thème de « Marie Mar Yam »

Église Saint-Leu-Saint-Gilles 92 Rue Saint-Denis, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France 0142335022 https://www.saintleuparis.catholique.fr Stations Châtelet ou Les Halles, accessible depuis les lignes 1, 4, 7, 11, 14 du métro et RER A.

Visite commentée « Marie Mar Yam »

ch Eoche-Duval