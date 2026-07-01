Visite commentée de l’église St-Martin d’Ayguebonne, Église St-Martin d’Ayguebonne, Montjaux

Informations pratiques

Visite commentée de l’église St-Martin d’Ayguebonne Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Église St-Martin d’Ayguebonne Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil des visiteurs et présentation historique et architecturale du site.

Église St-Martin d’Ayguebonne 12490 Montjaux Montjaux 12490 Aveyron Occitanie 06 61 14 05 26 Construite à la fin du XIᵉ siècle, cette église préromane se distingue par son chœur voûté et sa couverture en lauzes, restaurée en 2022. Sa nef, aux proportions remarquables, présente une forte élévation atteignant près de 12 mètres aux pignons. À l’origine couverte d’une charpente, celle-ci fut détruite lors des guerres de Religion.

L’édifice attire également l’attention par les encadrements sculptés de ses fenêtres de chœur, visibles à l’extérieur, ainsi que par ses murs en grès rose et ses élégantes chaînes d’angle, qui contribuent au caractère singulier de cette église ancienne. Accès par le parking situé sur la route de Saint-Hippolyte à Saint-Rome-de-Tarn. Depuis ce point, prévoir environ 20 minutes de marche par une route goudronnée pour rejoindre le site. Un stationnement à proximité est également possible pour un nombre limité de véhicules, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Accueil et explications historiques et architecturales

©Douzou Alain