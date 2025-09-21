Visite commentée de l’église St Méen Église Saint-Méen Tréméven

Visite commentée de l’église St Méen Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Saint-Méen Finistère

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Suite à une première phase de travaux de restauration, l’église St Méen sera ouverte au public le dimanche 21 septembre à 15h00.

La visite sera assurée par Mme Furic, architecte en charge de cette rénovation. L’occasion de revenir sur l’histoire de notre église et d’expliquer les travaux qui ont été réalisés afin de rendre sa beauté d’antan à ce monument historique.

A l’issue de la visite, un pot de convivialité sera offert.

Tréméven 29300 Finistère Bretagne

Aurélie Foucher