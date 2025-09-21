Visite commentée de l’église St Pierre apôtre Église Saint-Pierre La Roche-des-Arnauds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Histoire et aménagements ayant modifié l’église initiale de 1402.

– Comment implanter un édifice religieux à l’époque ? Quels outils de mesure.

– L’abbé botaniste Dominique Chaix. L’abbé Faure des personnages marquant.

– Présentation et lecture de l’œuvre de Waria Lavater sur la vie de St. Roseline. L’œuvre fut réalisée à la demande de la Fondation Maghe pour les Arc en Provence.(facsimilé)

– Présentation des reliquaires : validité, rôle et fonction.

– Présentation des reliquaires : validité, rôle et fonction.

