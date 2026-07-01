Visite commentée de l’église templière de Montsaunès, Église Saint-Christophe des Templiers, Montsaunès

Informations pratiques

Visite commentée de l’église templière de Montsaunès 19 et 20 septembre Église Saint-Christophe des Templiers Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre.

Visite commentée à 10h, le samedi et le dimanche.

Église Saint-Christophe des Templiers Place des Templiers, 31260 Montsaunès, France Montsaunès 31260 Haute-Garonne Occitanie Contacter la mairie par mail, ou retirer la clef au secrétariat aux heures d’ouverture.

Visite libre de l’église le samedi 19/09 et le dimanche 20/09.

©Mairie