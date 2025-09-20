Visite commentée de l’ensemble médiéval de Pignan Pignan Pignan

Visite commentée de l’ensemble médiéval de Pignan Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00, 16h00 Pignan Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Ouverture des réservation deux semaines avant l’évènement. Départ de la visite devant la mairie de Pignan.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite du Pignan médiéval et du village vigneron, au fil d’un circuit allant des tours du château des comtes de Turenne à la tour de l’horloge.

Départ de la visite : Mairie de Pignan.

Pignan 34570 Pignan Pignan 34570 Hérault Occitanie

Visitez ce charmant village languedocien : une commune, trois facettes.

© OT3M