Visite commentée de l’Espace Culturel Bideak et du musée de Basse-Navarre et des Chemins de Compostelle Espace Culturel Bideak Saint-Palais

Visite commentée de l’Espace Culturel Bideak et du musée de Basse-Navarre et des Chemins de Compostelle 20 et 21 septembre Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Visite commentée gratuite. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vous découvrirez ce lieu chargé d’histoire, un ancien couvent de Franciscains réaménagé en Espace Culturel avec la riche collection du Musée de Basse-Navarre, installée tout autour du cloître depuis peu.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 62 68 41 »}]

