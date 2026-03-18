VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE JEAN MOULIN

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Visite commentée, animée par un bibliothécaire de l’Espace Jean Moulin et de la bibliothèque Daniel Cordier.

La Médiathèque André Malraux organise une visite commentée, animée par un bibliothécaire de l’Espace Jean Moulin et de la bibliothèque Daniel Cordier, un vendredi chaque mois.

Sur inscription. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Guided tour led by a librarian from Espace Jean Moulin and the Daniel Cordier library.

L’événement VISITE COMMENTÉE DE L’ESPACE JEAN MOULIN Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34