Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal, Tour Monréal, Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Visite commentée de l’espace muséographique de la Tour Monréal Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Tour Monréal Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Limité à 16 personnes en même temps dans la tour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Sauveterre et du Béarn dans l’espace muséographique aménagé à l’intérieur de la tour Monréal.

Vous pourrez également admirer l’impressionnante maquette de Sauveterre-de-Béarn au Moyen Âge, fruit d’un travail exceptionnel.

Tour Monréal 4 chemin de Peyrou, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir l’Histoire de sauveterre et du Béarn dans l’espace muséographique aménagé à l’intérieur de la Tour Monréal et admirer l’impressionnante maquette de Sauveterre de béarn au Moyen Age!!

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