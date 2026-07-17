Visite commentée de l’espace pierre sèche et de l’église Saint-Marie, Église Sainte-Marie, Aragon

Informations pratiques

Visite commentée de l’espace pierre sèche et de l’église Saint-Marie Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Sainte-Marie Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées de l’Espace Pierre sèche et Architecture rurale, ainsi que de l’église Sainte-Marie, qui conserve des bois peints du XIVe siècle.

Église Sainte-Marie 21, rue du Paro, 11600 Aragon Aragon 11600 Aude Occitanie

Visites commentées de l’Espace Pierre Sèche et Architecture Rurale et de l’église Ste Marie (bois peints du XIVe siècle).

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