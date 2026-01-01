Visite commentée de l’expo ‘ L architecture du XXe siècle en Auvergne Médiathèque Brioude Brioude

Visite commentée de l’expo ‘ L architecture du XXe siècle en Auvergne

Médiathèque Brioude 2 place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour découvrir la richesse de l’architecture auvergnate du XXe siècle, profitez de la visite commentée de l’exposition actuellement à la médiathèque J. Cabotte, par Christophe LAURENT, historien de l’Art et commissaire de l’exposition.

.

Médiathèque Brioude 2 place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To discover the richness of 20th-century architecture in Auvergne, take advantage of a guided tour of the exhibition currently on display at the J. Cabotte media library, led by Christophe LAURENT, art historian and exhibition curator.

L’événement Visite commentée de l’expo ‘ L architecture du XXe siècle en Auvergne Brioude a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne