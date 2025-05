Visite commentée de l’exposition « Alberto Giacometti Sculpter le vide » – Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, 6 juin 2025 07:00, Marseille 6e Arrondissement.

Le musée Cantini propose à ses visiteurs une visite commentée de sa nouvelle exposition.

Autour de la nouvelle exposition « Alberto Giacometti Sculpter le vide », le musée Cantini vous propose des visites commentées.



• Durée 1h-1h30

• Sans réservation .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

English :

The Cantini museum offers visitors a guided tour of its new exhibition.

German :

Das Cantini-Museum bietet seinen Besuchern eine kommentierte Führung durch seine neue Ausstellung an.

Italiano :

Il Museo Cantini offre ai visitatori una visita guidata alla sua nuova mostra.

Espanol :

El Museo Cantini ofrece a los visitantes una visita guiada a su nueva exposición.

