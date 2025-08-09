Visite commentée de l’exposition « Artistes femmes d’aujourd’hui » Place Sainte-Croix Loudun

Visite commentée de l'exposition « Artistes femmes d'aujourd'hui » Place Sainte-Croix Loudun samedi 9 août 2025.

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

L’art est un langage universel, un territoire sans frontières où les visions se rencontrent et se transforment. Cette exposition réunit trente artistes femmes d’aujourd’hui, issues de différentes cultures, générations et parcours, qui explorent le monde à travers la peinture, la sculpture, l’installation, la

performance, la photographie et le dessin. Si leurs origines et leurs expériences de vie sont diverses, un fil invisible les relie la nécessité de créer, de questionner, de révéler. Leurs œuvres s’entrelacent dans un dialogue vibrant, où se croisent récits intimes et regards critiques, mémoire collective et réinvention du réel. Elles interrogent le corps et l’espace, le politique et

le poétique, le visible et l’invisible.

Visite commentée en présence de la plupart des artistes .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

